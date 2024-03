Legende: Dirigent eines aktuell perfekt harmonierenden Orchesters Granit Xhaka ist eng mit dem Aufschwung der Leverkusener verbunden. imago/Jan Huebner

Bundesliga: Ehre für Xhaka und Vargas

Gleich zwei Schweizer sind vom Fussball-Fachmagazin kicker in der 24. Bundesliga-Runde in die Elf des Spieltags gewählt worden. Granit Xhaka gelang dieses Kunststück zum bereits 4. Mal in dieser Saison. Der Nati-Captain führte Leader Leverkusen zum 2:0-Erfolg über den 1. FC Köln. Die «Werkself» liegt bereits 10 Punkte vor dem ersten Verfolger Bayern München und ist auf Titelkurs. Ebenfalls in der Elf der Runde steht Ruben Vargas. Für den Schweizer Mittelfeldspieler, der beim 6:0-Kantersieg Augsburgs über Darmstadt je ein Tor und Assist beisteuerte, ist es in dieser Spielzeit eine Premiere.

Audio Auch Köln stoppt Leverkusen nicht (ARD; Armin Lehmann) 01:00 min Bild: Imago abspielen. Laufzeit 1 Minute.