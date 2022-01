Legende: Steht mit Kamerun im Achtelfinal YB-Legionär Nicolas Moumi Ngamaleu. Keystone

Afrika-Cup: YB-Duo im Achtelfinal

Nach Nicolas Moumi Ngamaleu (Kamerun) hat sich mit Ali Camara auch der zweite YB-Spieler, der am Afrika-Cup in Kamerun engagiert ist, für die Achtelfinals qualifiziert. Trotz der 1:2-Niederlage im abschliessenden Vorrundenspiel gegen Simbabwe stellte Guinea mit Camara als Zweiter der Gruppe B das Weiterkommen sicher. Ngamaleu und Camara bestreiten die Achtelfinals mit ihren Teams am 24. Januar. 5 Tage später startet YB zuhause gegen Lugano in die Rückrunde der Super League.

In der Gruppe C schaffte es Gabun durch ein 2:2 gegen das bereits qualifizierte Marokko ebenfalls in die K.o.-Runde, die Komoren warfen den dreimaligen Afrikameister Ghana sensationell mit einem 3:2 aus dem Turnier.

England: Nächster Rückschlag für Chelsea

Der frisch gekürte Welttrainer Thomas Tuchel hat mit Chelsea in der Premier League den nächsten Rückschlag kassiert. Der Champions-League-Sieger kam bei Brighton and Hove Albion nicht über ein 1:1 hinaus und liegt als Tabellen-Dritter 12 Punkte hinter dem souveränen Spitzenreiter Manchester City. Hakim Ziyech (28.) brachte die Gäste in Führung. Adam Webster (60.) glich für Brighton aus.

