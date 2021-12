England: Spielpause wegen Corona?

Brentfords Trainer Thomas Frank fordert, dass die kommende Spielrunde in der Premier League wegen stark steigender Corona-Zahlen abgesagt und später wiederholt wird. «Eine Woche Pause könnte die Kette brechen», erklärte der Däne. Die Liga hatte in den letzten Tagen bereits 3 Spiele abgesagt. Am Donnerstag kam neu Leicester – Tottenham dazu, zudem wurden fünf weitere Spiele vom Wochenende verschoben. Auf Bitten der Vereine dabei unter anderen auch das Spiel von Brentford auswärts bei Southampton.

Italien: Salernitana droht Liga-Ausschluss

Salernitana Calcio droht der Ausschluss aus der Serie A. Bislang ist kein Angebot für die Übernahme des Klubs eingetroffen, der aktuell im Besitz von Lazio-Rom-Boss Claudio Lotito steht. Dieser muss sich von Salernitana trennen, weil es laut Artikel 16 der Lizenzbestimmungen verboten ist, dass eine Person mehrere Klubs in derselben Spielklasse besitzt. Sollte bis zum 31. Dezember kein Verkaufsvertrag unterzeichnet werden, droht Salernitana der Ausschluss aus der Topliga.