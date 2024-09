Legende: Im Klub in Form Denis Zakaria. Imago/Sipa USA

Ligue 1: Zakarias starke Leistung von L'Equipe honoriert

Denis Zakaria ist vom französischen Sportmagazin L'Equipe zum 1. Mal in dieser Saison ins Team der Runde der Ligue 1 berufen worden. Der Genfer Mittelfeldspieler der AS Monaco bekam für seine Leistung beim 3:0-Auswärtssieg in Auxerre die Note 8 (von 10). Der Schweizer Captain hatte in der 25. Minute das 2:0 durch Vanderson vorbereitet und in der 89. Minute das 3:0 erzielt. Für Zakaria war es in der 4. Runde bereits der 2. Saisontreffer. Neben dem Schweizer Natispieler bekamen nur noch Teamkollege Tilo Kehrer und PSG-Stürmer Ousmane Dembélé die Note 8.