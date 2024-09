Legende: Bleibt in Belgien Andi Zeqiri. IMAGO/Photo News

Belgien: Zeqiri neu bei Lüttich

Andi Zeqiri wird innerhalb der belgischen Liga ausgeliehen. Der Schweizer Stürmer wechselt von Genk zu Standard Lüttich. In Genk zeigte der 25-jährige Waadtländer in der vergangenen Saison mit neun Toren in 37 Pflichtspielen eine ansprechende Leistung. In der laufenden Spielzeit fand Trainer Thorsten Fink jedoch keinen Platz mehr für den elffachen Nationalspieler. Bei Standard Lüttich, das nach der Leihe am Saisonende eine Kaufoption besitzt, kann Zeqiri nun einen Neuanfang wagen.

Portugal: Bruno Lage neuer Benfica-Trainer

Zeki Amdouni hat nun Klarheit über den neuen Trainer bei seinem Klub Benfica Lissabon. Bei Portugals Rekordmeister tritt der Portugiese Bruno Lage die Nachfolge des entlassenen Deutschen Roger Schmidt an. Der 48-jährige Lage ist ein Rückkehrer. Zwischen 2018 und 2020 hat er schon einmal bei Benfica gearbeitet. In der Saison 2018/19 führte er das Team zum Meistertitel und zum Cupsieg. Schmidt, in der vergangenen Saison ebenfalls Meistertrainer, musste vor einer Woche seinen Posten räumen. 7 Punkte aus den ersten 4 Spielen in der Liga waren für die Verantwortlichen des Klubs eine zu schlechte Bilanz.