Zibung wechselt in die Bundesliga – Ten Hag verlängert bei United

Legende: Verlässt den FCL erstmals David Zibung. KEYSTONE/Urs Flueeler

Bundesliga: Zibung wechselt zu Seoane

David Zibung verlässt den FC Luzern und übernimmt beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach die Stelle als «Sportkoordinator Lizenz». Dort trifft er auf seinen ehemaligen Mitspieler und Trainer Gerardo Seoane, der bei der Borussia Cheftrainer ist. Nach dem Ende seiner Spielerkarriere 2021, welche der Torhüter komplett beim FCL verbracht hatte, blieb er in verschiedenen Funktionen bei den Zentralschweizern. Zuletzt war er Teil der sportlichen Abteilung.

04:23 Video Archiv: Zibung tritt zurück Aus 10 vor 10 vom 20.05.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 23 Sekunden.

Premier League: Ten Hag bleibt bei Manchester United

Erik ten Hag bleibt nun auch offiziell Trainer von Manchester United. Der FA-Cup-Sieger gab am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit dem 54-Jährigen bis 2026 bekannt. «Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Verein eine Einigung über die weitere Zusammenarbeit erzielt haben», wurde der Niederländer in der Mitteilung zitiert. Ten Hag stand während der Saison, die nur auf Platz 8 abgeschlossen wurde, immer wieder in der Kritik. Mit dem Sieg im FA-Cup hat er die Klub-Bosse aber noch einmal von einer Entlassung abbringen können.