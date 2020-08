Zorc bestätigt: Sancho bleibt in Dortmund

Deutschland: Kein Wechsel von Sancho

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat den Gerüchten rund um einen Wechsel von Jadon Sancho ein Ende gesetzt. Zum Auftakt des Trainingslagers in Bad Ragaz sagte Zorc: «Er wird nächste Saison bei uns spielen. Der Entscheid ist definitiv.» Der Vertrag des 20-jährigen Offensivspielers sei bereits im letzten Sommer bis ins Jahr 2023 verlängert worden. Diese Saison verbuchte Sancho in 44 Pflichtspielen 20 Tore und 20 Torvorlagen für den BVB. Zuletzt wurde Sancho mit Manchester United in Verbindung gebracht.

England: Liverpool holt Griechen

Der englische Meister Liverpool hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison perfekt gemacht. Der Klub von Trainer Jürgen Klopp verpflichtete den griechischen Internationalen Konstantinos Tsimikas von Meister Olympiakos Piräus. Der 24-jährige Linksverteidiger erhielt einen langfristigen Vertrag bei den «Reds».

Brasilien: Zehn Spieler positiv getestet

Der Saisonstart in der obersten brasilianischen Liga ist von zahlreichen positiven Corona-Tests überschattet worden. Nur wenige Stunden vor der Partie gegen den FC Sao Paulo zeigte der Test bei 10 der 23 Spieler von Goias EC positive Ergebnisse. Die Partie wurde abgesagt, als die Gäste sich bereits zu Aufwärmübungen auf dem Platz befanden. Die Proben wurden offenbar schon am Freitag entnommen, das vom nationalen Verband CBF auserwählte Labor teilte die Ergebnisse aber erst am Sonntagmorgen mit. Sao Paulo reagierte erbost und fordert einen Forfait-Sieg.