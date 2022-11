Legende: Strahlen um die Wette Robert Lewandowski und die Trophäe. IMAGO / ZUMA Wire

Spanien: Lewandowski erneut ausgezeichnet

Die Auszeichnung «Goldener Schuh» geht zum zweiten Mal de suite an Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski. Der 35-Jährige wurde für seine 35 Tore geehrt, die er in der Saison 2021/22, damals noch bei seinem Ex-Klub Bayern München, erzielt hatte. Bereits in der vorangegangenen Spielzeit war der Pole der treffsicherste Schütze Europas mit 41 Treffern gewesen. In der aktuellen Saison bei der «Blaugrana» hat der Weltfussballer immerhin bereits 13 Mal den gegnerischen Goalie überwunden.

02:07 Video Archiv: Lewandowski mit Hattrick bei Barça-Debüt Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 7 Sekunden.