Legende: Schiesst bald wieder Tore für seine Heimatstadt Angel di Maria lief zuletzt im Benfica-Trikot auf. Keystone/Jose Sena Goulao

Di Maria von Benfica nach Rosario

Weltmeister Angel di Maria lässt seine erfolgreiche Karriere in der Heimat ausklingen. Der 37-Jährige verlässt den portugiesischen Vizemeister Benfica Lissabon und schliesst sich dem argentinischen Erstliga-Klub Rosario Central an. Di Maria, der 1988 in der argentinischen Grossstadt geboren worden war, hatte seine Laufbahn 2005 bei dem Klub gestartet. Anschliessend spielte der Flügelstürmer für Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und Juventus Turin. Mit der argentinischen Nationalmannschaft gewann er zweimal die Copa America sowie Olympiagold 2008 und krönte sich 2022 in Katar zum Weltmeister.