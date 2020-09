Deutschland: Mbabu mit Bänderverletzung

Wolfsburg muss möglicherweise mehrere Wochen auf Kevin Mbabu verzichten. Beim Schweizer wurde eine Bänderverletzung im Knie diagnostiziert. Das DFB-Pokalspiel am Samstag gegen Union Fürstenwalde verpasst Mbabu somit.

Spanien: Saisonauftakt um einen Tag verschoben

Der Beginn der spanischen Meisterschaft wird um einen Tag auf Samstag verschoben. Der Verband besteht darauf, dass auf die bei den Fans unbeliebten Freitags- und Montagsspiele verzichtet wird. Die Liga ging bei der Planung hingegen davon aus, dass Geisterspiele auch an Arbeitstagen stattfinden können. Die Hoffnung, in der neuen Saison wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen, wurde wegen steigender Corona-Zahlen verworfen.

Italien: Napoli-Präsident positiv getestet

Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis ist am Coronavirus erkrankt, das teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 71-Jährige war am Mittwoch getestet worden und erhielt das Ergebnis am Donnerstag. Am Tag zuvor war die Serie A zu einer Generalversammlung in Mailand zusammengekommen, bei der Vertreter aller 20 Klubs aus der höchsten italienischen Liga dabei waren.