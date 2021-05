Atalanta in der Champions League – Leicester holt FA Cup

Legende: Wurzeln in der Schweiz Remo Freuler (l.) und Berat Djimsiti (r.) sichern sich die Teilnahme an der Champions League. Getty Images

Italien: Atalanta spielt nächste Saison Champions Legaue

Remo Freulers Atalanta Bergamo hat sich dank einem 4:3-Erfolg bei Genoa zum 3. Mal in Folge für die Champions League qualifiziert. Der Schweizer wurde im zweitletzten Spiel der Saison zur Pause beim Stand von 3:0 ausgewechselt. Die Bergamasken hatten erst 2019 ihren ersten Auftritt in der Königsklasse gehabt und überzeugten seither mit einer Viertel- und einer Achtelfinal-Qualifikation.

Juventus Turin ist der Champions League ebenfalls näher gekommen. Juan Cuadrado traf beim 3:2-Erfolg über den Meister Inter Mailand doppelt. In der Tabelle überholen die Turiner damit Napoli und stehen auf Platz 4. Die Süditaliener können Juve aber bereits am Sonntag wieder vom Champions-League-Platz verdrängen.

England: Leicester gewinnt FA Cup

Leicester City hat seinen ersten Pokal seit dem Meistertitel 2016 in die Luft gestemmt. Im Final des FA Cups bezwang das Team von Brendan Rodgers Chelsea London vor 21'000 Zuschauern im Wembley mit 1:0. Youri Tielemans erzielte das Tor zum 1. FA-Cup-Titel der Klubgeschichte per sehenswertem Distanzschuss in den Winkel (63.).