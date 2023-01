Legende: Wieder mal im Scheinwerferlicht Der Zürcher Simon Sohm (rechts) vom Serie-B-Klub Parma gegen das oberklassige Inter. Keystone/EPA/MATTEO BAZZI

Italien: Inter siegt erst in Verlängerung

Das Duell zwischen Parma und Inter Mailand im Achtelfinal der Coppa Italia ist überraschend zu einer engen Sache geworden: Francesco Acerbi traf für Inter im Heimspiel gegen den Serie-B-Klub erst in der 110. Minute zum 2:1-Sieg. Damit zog der Favorit doch noch in den Cup-Viertelfinal ein. Das unterklassige Parma mit dem Schweizer Simon Sohm (bis 81.) hatte zuvor lange dagegengehalten und bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit gar 1:0 geführt – auch dank Sohm. Der 21-jährige Zürcher legte in der 38. Minute einen Ball hinter der Strafraumgrenze mit der Hacke ab, Stanko Juric zog direkt ab und traf wunderschön in die rechte obere Ecke. Lautaro Martinez hatte für Inter erst in der 88. Minute zum 1:1 getroffen und damit die Verlängerung erzwungen.

Coppa Italia Resultate und Kalender Resultate und Kalender

England: Newcastle und ManUnited siegreich

Im englischen Liga-Cup bekundete Newcastle mit dem Schweizer Fabian Schär im Viertelfinal gegen Premier-League-Konkurrent Leicester keine Mühe und siegte dank 2 Toren nach der Pause mit 2:0. Manchester United schlug den drittklassigen Underdog Charlton Athletic mit 3:0, Marcus Rashford schnürte in der 90. und 94. Minute einen Doppelpack.