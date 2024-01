Legende: Siegerpyramide Die «Königlichen» jubeln akrobatisch. Keystone/AP

Supercup: Real kegelt Atletico raus

Real Madrid ist in Riad in den spanischen Supercup-Final eingezogen. Die «Königlichen» setzten sich im Madrid-Derby gegen Atletico mit 5:3 nach Verlängerung durch. Die Vorentscheidung führte der unglückliche Stefan Savic mit einem Eigentor herbei (116.), Sekunden vor Schluss traf Brahim Diaz zum 5:3. Zuvor war unter anderem Reals Antonio Rüdiger mit einem Kopf- (20.) und einem Eigentor (78.) im Fokus gestanden, Antonio Griezmann machte sich zudem mit seinem 174. Tor (37.) zu Atleticos Allzeit-Topskorer. Im 2. Halbfinal am Donnerstag trifft Barcelona auf Osasuna.

Coppa Italia: Lazio bezwingt die AS Roma

Im «Derby della Capitale» hat sich Lazio Rom gegen den Stadtrivalen AS Roma mit 1:0 durchgesetzt. Ein Foulelfmeter sorgte im Stadio Olimpico für die Entscheidung: Der erst 18-jährige Dean Huijsen traf Valentin Castellano am Fuss, den fälligen Strafstoss verwandelte Mattia Zaccagni (51.). In der Nachspielzeit flogen Lazios Pedro (mit Gelb-Rot) und Sardar Azmoun (direkte rote Karte) von der AS vom Platz.

Im 2. Viertelfinal des Tages setzte sich Atalanta dank einem Doppelpack von Teun Koopmeiners mit 2:1 gegen Milan durch.