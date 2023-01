Legende: Sorgte für den 6. und den 7. Streich Breel Embolo. imago images/Independent Photo Agency

Frankreich: Embolo mit Saisontreffern 9 und 10

Bei Monacos 7:1-Kantersieg gegen Aufsteiger Ajaccio (ohne den verletzten Kevin Spadanuda) steuerte Breel Embolo die letzten beiden Tore bei. Nur gerade 2 Minuten brauchte der Schweizer Stürmer, um nach seiner Einwechslung per Kopf zu treffen (63.). Kurz vor Schluss doppelte er zum Endstand nach (89.). Es waren Embolos Saisontore 9 und 10 in der Ligue 1. Am Mittwoch war er bereits beim 2:2 gegen Lorient erfolgreich gewesen. Leader PSG verlor beim 0:1 in Rennes zum 2. Mal in den letzten 3 Spielen und hat nun noch ein Polster von 3 Punkten auf Verfolger Lens. Hamari Traoré traf für die Bretonen (65.).

Spanien: Barça gewinnt Clasico im Supercup

Barcelona hat sich dank eines 3:1-Finalsieges gegen Erzrivale Real Madrid in Riad (KSA) zum 14. Mal den spanischen Supercup gesichert. Gavi, Robert Lewandowski und Pedri brachten die Katalanen bis zur 69. Minute 3:0 in Führung, Karim Benzemas Tor kurz vor Schluss war nur noch Resultatkosmetik. Xavi feierte seinen ersten Titel als Trainer Barcelonas. Der Supercup wurde zum 4. Mal in einem Final-4-Format ausgetragen. Ihre Halbfinals hatten beide Teams im Penaltyschiessen gewonnen.