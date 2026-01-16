Legende: Avanciert kurz vor Schluss zum Matchwinner Cedric Itten (l.). IMAGO/Revierfoto

2. Bundesliga: Itten als Matchwinner

Lange musste Fortuna Düsseldorf im Kellerduell gegen Arminia Bielefeld zittern, ehe Cedric Itten das erlösende 1:0 erzielte. In der 86. Minute setzte sich der 13-fache Nationalspieler nach einer Ecke gegen vier (!) Gegenspieler im Kopfballduell durch und nickte zum 1. Pflichtspielsieg im neuen Jahr ein. Die Fortuna schob sich dadurch in der Tabelle auf den 14. Rang, der Aufsteiger aus Bielefeld fiel auf den Relegationsplatz zurück.

Ligue 1: Mvogo gewinnt Schweizer Duell

Bei der Partie Monaco gegen Lorient standen zu Beginn gleich drei Schweizer auf dem Feld. Goalie Philipp Köhn ersetzte den verletzten Stammgoalie Lukas Hradecky, Denis Zakaria führte das Heimteam als Captain an. Auf der Gegenseite glänzte Nati-Goalie Yvon Mvogo mit mehreren Glanz-Paraden und durfte schlussendlich auch als Sieger vom Platz. Ein später Doppelschlag brachte dem Aufsteiger den 3:1-Sieg ein (85./87.).

Resultate