Legende: Musste verletzt ausgewechselt werden Denis Zakaria. Getty Images/Clive Rose

England: Chelsea verliert zu zehnt bei Fulham

Chelsea kommt weiter nicht auf Touren. Die Londoner verloren das Nachtragsspiel der 7. Runde bei Fulham 1:2 und nach 55 Minuten wohl auch Denis Zakaria. Der Schweizer, der von Beginn weg spielte, ging ohne Gegnereinwirkung zu Boden und musste ausgewechselt werden. Zuvor war Chelsea nach mehreren schlechten Abwehraktionen in Rückstand geraten. Ex-Chelsea-Spieler Willian traf (25.). Das 1:1 durch Kalidou Koulibaly (47.) fiel nach einem Freistoss. Ebenfalls in der Startelf der «Blues» stand übrigens der am Vortag transferierte João Felix. Er erarbeitete sich zwar viele Chancen, flog allerdings in der 58. Minute nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz. In Unterzahl kassierten die Londoner noch das 1:2 durch Vinicius (73.) und gingen zum 3. Mal in Folge als Verlierer vom Platz.

Italien: Roma mit knappem Sieg im Cup über Genua

Die AS Roma steht dank einem Tor von Paulo Dybala (64.) im Viertelfinal der Coppa Italia. Der Argentinier dribbelte sich in den Strafraum und traf nach schöner Einzelleistung. Silvan Hefti musste bei Genua gesperrt zusehen, wie seine Teamkollegen gut dagegenhielten.