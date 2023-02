Legende: Feiern das Tor zum 3:1 Reals Rodrygo und Dani Ceballos. Keystone/AP Photo/Manu Fernandez

Klub-WM: Real Madrid steht im Final

Der Schweizer Trainer Marcel Koller hat mit Al Ahly den Einzug in den Final der Klub-WM verpasst. Die Ägypter mussten sich im Halbfinal in Rabat (MAR) Real Madrid mit 1:4 geschlagen geben. Vinicius Junior (42.), Federico Valverde (46.), Rodrygo (92.) und Sergio Arribas (98.) erzielten die Treffer für die Spanier. Luka Modric scheiterte zudem mit einem Foulelfmeter an Mohamed El-Shenawy (87.). Ali Maaloul hatte für Al Ahly zwischenzeitlich per Foulelfmeter verkürzt (65.). Im Final trifft Real, das an der Klub-WM nach dem 5. Titel greift, auf Al-Hilal. Das Team aus Saudi-Arabien setzte sich im Halbfinal überraschend mit 3:2 gegen Flamengo Rio de Janeiro durch.