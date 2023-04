Ist es am Sonntag so weit?

Legende: Alles bereit Die Frage ist nicht ob, sondern wann Napoli zum 3. Mal italienischer Meister wird. imago images/Alessandro/Garofalo/LaPresse

Für Napoli ist der Meistertitel in der Serie A zum Greifen nah. Bereits am Sonntag könnten die Süditaliener den «Scudetto» holen. Es wäre der 1. Triumph seit 33 Jahren, damals noch mit dem legendären Diego Maradona.

Die Ausgangslage ist klar: Gewinnt Verfolger Lazio Rom am Sonntag nicht bei Inter Mailand und besiegen die Neapolitaner anschliessend US Salernitana, wäre eine der grössten Überraschungen in der jüngeren Geschichte der Serie A perfekt. Und die Enttäuschung nach dem Viertelfinal-Out in der Champions League gegen die AC Milan wäre definitiv verflogen.

Angst vor «Sofa-Meister»: Napoli-Spiel extra auf Sonntag verlegt

Das Napoli-Spiel wurde eigens von Samstag auf den Sonntag verlegt, damit die SSC nicht «auf dem Sofa» Meister wird. Bei 17 Punkten Vorsprung auf Lazio stellt sich die Frage nach dem «Ob» schon gar nicht mehr, es geht nur noch um das «Wann».

Es ist schon etwas seltsam, wenn ich daran denke, dass ich nach Maradona der Napoli-Captain bin, der die Trophäe entgegennehmen wird. Das wird unglaublich.

Daraus macht auch Captain Giovanni di Lorenzo keinen Hehl mehr. «Als Fan bin ich abergläubisch, aber ich kann sagen: Der grosse Traum ist nicht mehr weit entfernt», erklärte er. Der Nationalspieler bereitet sich bereits gedanklich auf die Meisterehrung vor: «Es ist schon etwas seltsam, wenn ich daran denke, dass ich nach Maradona der Napoli-Captain bin, der die Trophäe entgegennehmen wird. Das wird unglaublich.»

Vesuv wird gesperrt Box aufklappen Box zuklappen Die Polizei in Neapel will angesichts der möglichen Feierlichkeiten zum Meistertitel der SSC den Zugang zum Vesuv sperren. Das beschlossen die Behörden gemeinsam mit dem Direktor des Naturschutzparks, Raffaele De Luca. «Es wurde keinerlei Genehmigung für Feierlichkeiten am Vesuv erteilt, denn der Vesuvkrater ist ein empfindlicher und an sich gefährlicher Ort», sagte De Luca, der die Fans zu «Vernunft» aufrief. Der Vesuv liegt lediglich 20 Kilometer Luftlinie vom Stadion Diego Armando Maradona entfernt.

Ausnahmezustand garantiert

Die lang ersehnte Krönung dürfte am Fusse des Vesuv für eruptive Freude sorgen. Einen Vorgeschmack dessen, was am Sonntag in der italienischen Hafenmetropole passieren könnte, erhielten die SSC-Profis jedenfalls bereits am Montag nach dem 1:0-Sieg bei Rekordmeister Juventus Turin. Tausende jubelnde Fans warteten auf dem Flughafen Capodichino auf die Rückkehr ihrer Lieblinge und fuhren tief in der Nacht dem Teambus hinterher.

