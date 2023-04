Bundesliga-Leader Dortmund hadert nach dem 1:1 in Bochum mit dem Unparteiischen Sascha Stegemann.

«Es fühlt sich sehr gut an. Die Tabelle sieht jetzt ganz gut aus», hatte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl letzte Woche am Samstagabend nach dem 4:0 gegen Frankfurt und dem Sprung auf Platz 1 gesagt. Sechs Tage später ist die Gefühlswelt von Kehl eine andere. Die Euphorie über die Tabellenführung ist nach dem enttäuschenden 1:1 beim VfL Bochum dem Ärger über den Schiedsrichter gewichen.

«Heute hat der Schiedsrichter das Spiel entschieden», sagte Kehl und zählte drei mutmassliche Fehlentscheide von Sascha Stegemann auf. Vor dem Bochumer Führungstor durch Anthony Losilla hatten die Dortmunder ein Foul an Emre Can gesehen, zudem in der Schlussphase ein Handspiel von Erhan Masovic im Strafraum.

Fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sich diese Situation nicht anzuschauen, halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch.

Besonders ärgerten sie sich aber über eine Attacke von Danilo Soares gegen Karim Adeyemi (65.), bei der der VAR nicht eingriff. «Das war ein klarer Elfmeter, ich finde es frech – mit den Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben», sagte Kehl: «Fünf Spieltage vor Schluss, wenn es um die deutsche Meisterschaft geht, sich diese Situation nicht anzuschauen, halte ich für fahrlässig, feige und komplett falsch.»

Terzic: «Das tut weh»

Auch Trainer Edin Terzic ärgerte sich: «Das war nicht nur ein klarer Elfmeter, sondern auch Gelb-Rot für den Bochumer Spieler. Dass nicht alles dafür getan wird, in dieser Phase der Saison keine Fehlentscheidung zu treffen, finde ich sehr ungerecht, das tut weh.»

Terzic bemängelte aber auch die Chancenauswertung seiner Schützlinge. «In den entscheidenden Momenten fehlte vielleicht etwas die Entschlossenheit», so der 40-jährige BVB-Coach.

Zwölf Punkte holen und hoffen

Noch ist Dortmund Tabellenführer. Doch mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Hertha BSC am Sonntag können die zuletzt arg ins Straucheln geratenen Bayern Platz 1 wieder übernehmen. Danach blieben dem BVB nur noch vier Runden, um die 11. Meisterschaft der Münchner in Serie noch zu verhindern.

«Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, dass wir noch zwölf Punkte holen. Und wir werden alles daran setzen, dass uns das gelingt», versprach Terzic.