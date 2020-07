Italienischer Rekordnationalspieler war er schon, nun ist er auch der Spieler mit den meisten Einsätzen in der Serie A: Juventus-Keeper Gianluigi Buffon stand beim 4:1 gegen Torino in der 30. Runde zum 648. Mal in der höchsten italienischen Liga auf dem Platz. Der 42-Jährige übertrumpfte damit Milan-Legende Paolo Maldini (647).

Legende: Blieb im 648. Spiel nicht unbezwungen Gianluigi Buffon. imago images

Der Sieg des Leaders zeichnete sich früh ab: Paulo Dybala eröffnete das Skore in der 3. Minute, Juan Cuadrado doppelte nach (29.).

Ronaldo mit sehenswertem Freistosstor

Die Hoffnungen der Gäste nach dem Penaltytreffer von Andrea Belotti (45.) machte Cristiano Ronaldo mit seinem 25. Saisontor zunichte (61.). Sein Freistoss fand den Weg ins Lattenkreuz. Koffi Djidjis Eigentor drei Minuten vor Schluss war der unrühmliche Abschluss aus Sicht Torinos.

Lazio Rom könnte mit einem Sieg im Abendspiel gegen Milan wieder auf vier Punkte an Juventus heranrücken.