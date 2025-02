Legende: Könnte zu einer wichtigen Stütze bei den «Gunners» werden Arsenal-Talent Ethan Nwaneri. imago images/ Dennis Agyeman

Am Sonntag kommt es in der Premier League zum Spitzenspiel zwischen Arsenal und Manchester City. In diesem könnte Ethan Nwaneri eine entscheidende Rolle einnehmen. Das erst 17-jährige Supertalent schoss jüngst zum Abschluss der Champions-League-Ligaphase seine Farben zum 2:1-Sieg in Girona. Nun soll in der Liga der 4. Sieg aus den letzten 6 Spielen resultieren.

Möglicher Ersatz für verletzten Saka

Bei Arsenal hofft man, dass der junge Engländer den Ausfall von Leistungsträger Bukayo Saka vergessen machen kann. Der Aussenläufer fällt mit einer Oberschenkelverletzung bis voraussichtlich Anfang März aus. Somit bietet sich Nwaneri, der 2022 zum jüngsten Debütanten in der Premier League wurde, die Chance, auf sich aufmerksam zu machen und sich für zukünftige Aufgaben zu empfehlen.

Dafür gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt als im Spitzenspiel gegen den Rivalen aus Manchester. Vergangene Saison boten sich die beiden Teams einen mitreissenden Titelkampf. Obschon die Londoner insgesamt 10 Spieltage auf der Spitzenposition gestanden hatten, konnte das Team von Pep Guardiola die Meisterschaft am Ende mit 2 Punkten Vorsprung für sich entscheiden.

City mit Steigerungslauf

Manchester City hat sich nach einer schwierigen Phase gefangen. In der Champions League konnten die «Skyblues» die Playoff-Qualifikation im letzten Spiel der Ligaphase gegen Brügge trotz zwischenzeitlichem Rückstand klarmachen. Mit nur einem Unentschieden und 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen sind die «Citizens» zudem das derzeit formstärkste Team der Premier League.

Beide Teams unter Zugzwang

Es ist also alles angerichtet für ein packendes Duell. Damit der FC Arsenal auch dieses Jahr bis zum Schluss um die Meisterschaft mitspielen können, braucht es am Sonntag also einen Sieg und einen gross aufspielenden Ethan Nwaneri. Nur so bleibt man an Tabellenführer Liverpool dran. Der Abstand zu den «Reds» beträgt vor dem 24. Spieltag sechs Punkte, das Team von Mikel Arteta hat aber ein Spiel mehr ausgetragen.

Auch die «Skyblues» sind auf einen Sieg angewiesen, wenn man an den Top-Teams dranbleiben will. Mit einem Sieg im Spitzenspiel könnte das Team mit Nati-Verteidiger Manuel Akanji bis auf drei Punkte zu Arsenal aufschliessen.

Premier League