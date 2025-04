Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Mats Hummels hängt seine Fussballschuhe im Sommer an den Nagel. Das gab der 36-Jährige auf Instagram bekannt. «Ich kämpfe gerade mit den Emotionen. Jetzt kommt der Moment, um den kein Fussballer herumkommt. Nach über 18 Jahren mit so vielen Dingen, die mir der Fussball gegeben hat, beende ich im Sommer meine Karriere», sagte der 78-malige deutsche Nationalspieler, der aktuell bei der AS Roma unter Vertrag steht.

Hummels hat eine überaus erfolgreiche Karriere hinter sich: 2014 kürte er sich mit Deutschland in Brasilien zum Weltmeister, im Viertelfinal gegen Frankreich hatte er das einzige Tor erzielt. Mit den Bayern und Dortmund wurde er zwischen 2007 und 2021 insgesamt 6 Mal deutscher Meister, 4 Mal Pokalsieger und 6 Mal deutscher Superpokalsieger. Die Champions League konnte er hingegen nie gewinnen – 2013 verlor er das Endspiel mit dem BVB gegen Ex-Klub Bayern.

«Einer der grössten Spieler unserer Vereinsgeschichte macht Schluss – Deine Karriere war einzigartig, Mats! Wir verneigen uns vor Deinen Leistungen, Deinen Erfolgen und Deiner Laufbahn. Für immer Borusse! Für immer eine schwarzgelbe Legende!», schrieb Hummels Ex-Klub Borussia Dortmund bei X. Für die Borussen absolvierte der Innenverteidiger aus Bergisch Gladbach mit Abstand am meisten Spiele: 508 an der Zahl.