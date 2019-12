Mehr aus dieser Rubrik

Als Leader ging Borussia Mönchengladbach ins Duell mit dem deutschen Rekordmeister. Als Leader gehen die «Fohlen» nach dem 2:1-Sieg aus dem Spitzenspiel. Dabei hatten die Bayern, die unter Interimstrainer Hansi Flick zuletzt einen Aufschwung erlebten, den Auftritt im Borussia-Park in der 1. Halbzeit für eine Machtdemonstration genutzt.

Thomas Müller und Robert Lewandowski kamen schon in der ersten halben Stunde zu Toptorchancen. Was fehlte, waren einzig die Tore. Schuld daran: Yann Sommer, der immer wieder stark hielt. Sein Meisterstück lieferte er in der 27. Minute ab. Einen Abschluss von Joshua Kimmich konnte er im Nachfassen mit einer Hand auf der Linie festhalten.

Verteidiger Bensebaini entscheidet die Partie

Kurz nach der Pause belohnten sich die Bayern dann aber doch noch. Der eingewechselte Ivan Perisic traf mit einem Weitschuss. Sommer, der auf dem falschen Fuss erwischt wurde, sah dabei zum einzigen Mal nicht gut aus.

Danach begann aber auch Gladbach, das neben Sommer mit Nico Elvedi und Denis Zakaria in der Startelf antrat, mit dem Fussballspielen: Kurz nach der Einwechslung von Breel Embolo belohnte Verteidiger Rami Bensebaini die Steigerung nach einem Eckball mit dem 1:1 (60.). Und als sich alles auf die Punkteteilung eingestellt hatte, senste Javi Martinez im Strafraum Marcus Thuram um. Bensebaini behielt die Nerven und schoss Gladbach in der 92. Minute zum 2:1-Sieg.

Beim BVB geht es wieder bergauf

Hinter dem Leader rangiert weiterhin Leipzig auf dem 2. Platz. Die «Bullen» schlugen Hoffenheim zuhause 3:1. Ebenfalls wieder nach oben schielen darf Dortmund. Der BVB kanterte Düsseldorf mit 5:0 aus dem Stadion. Jadon Sancho und Captain Marco Reus durften sich als Doppeltorschützen auszeichnen lassen. Die Bayern rutschen derweil auf Rang 7 ab.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin von 17:50 Uhr, 07.12.19