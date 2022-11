Legende: Emotionaler Abschied Gerard Piqué wurde wie ein Held gefeiert. Keystone/EPA/Siu wu

Der FC Barcelona ist zum Abschied seines Klub-Idols Gerard Piqué mit einem glanzlosen Sieg an die Tabellenspitze in Spanien zurückgekehrt. Die Katalanen gewannen gegen Almeria 2:0 und legten damit erneut gegen Real Madrid vor – der Erzrivale kann aber mit einem Sieg bei Rayo Vallecano wieder ganz oben stehen.

Als Captain auf dem Feld, als Held gefeiert

Das Spiel in Barcelona stand ganz im Zeichen Piques. Für den 35-Jährigen war es der letzte Auftritt im Camp Nou, unter der Woche hatte der Verteidiger überraschend sein Karriere-Ende angekündigt. Am Samstag stand er von Beginn an auf dem Platz, durfte als Captain agieren.

In der 85. Minute wurde Pique unter donnerndem Applaus ausgewechselt, die gesamte Mannschaft verabschiedete ihn.

Pique, in seiner Karriere mit Spanien Welt- und Europameister, hatte sein letztes von 102 Länderspielen (5 Tore) bei der WM 2018 in Russland bestritten. Für den FC Barcelona absolvierte er in 14 Jahren mehr als 600 Profi-Spiele, unter anderem gewann er mit dem Klub dreimal die Champions League.

00:36 Video Piqué zieht einen Schlussstrich Aus Sport-Clip vom 03.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.