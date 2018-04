Barcelona zum 38. Mal in Folge ungeschlagen

Lionel Messi stellte den Sieg gegen Leganes mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten noch vor der Pause sicher. Später traf der Argentinier ein drittes Mal. Für ihn waren es die Saisontore 27 bis 29 in La Liga und der 40. Hattrick im Dress des FC Barcelona.

Barcelona wie San Sebastian

Der Sieg gegen Leganes ist das 38. Meisterschaftsspiel in Folge ohne Niederlage. Eine solche Serie war bislang erst Real Sociedad San Sebastian in der Saison 1979/80 gelungen. Barcelonas Vorsprung auf Verfolger Atlético Madrid, der am Sonntag im Derby auf Meister Real Madrid trifft, beträgt nun zwölf Punkte.