Legende: Geht ab sofort für ManUnited auf Torejagd Benjamin Sesko. Imago/HMB-Media

Wenig überraschend ist die Premier League auch in diesem Sommer die mit Abstand ausgabenfreudigste Liga. Weit über 2 Milliarden Euro (!) haben die englischen Klubs bisher in neue Spieler investiert. Der neuste teure Einkauf? Stürmer Benjamin Sesko.

Der 22-jährige Nationalspieler Sloweniens – er trifft in der WM-Quali auch auf die Schweiz – verlässt RB Leipzig und wechselt zu Manchester United. Die «Red Devils» lassen sich Sesko inklusive Boni bis zu 85 Millionen Euro kosten. Damit ist der fast zwei Meter grosse Angreifer nach Josko Gvardiol (ManCity) der zweitteuerste Leipziger Abgang überhaupt.

Bei ManUnited wird mit der Verpflichtung Seskos der Umbruch nach einer sehr enttäuschenden Saison (15. Platz) weiter vorangetrieben. Nach Bryan Mbeumo (für 75 Mio. Euro von Brentford) und Matheus Cunha (für 75 Mio. Euro von Wolverhampton) ist Sesko, der einen Vertrag über 5 Jahre unterschrieb, der dritte neue Hochkaräter für die Offensive von Trainer Ruben Amorim.