Legende: Steht kurz vor einem Rekord José Antonio Caro. IMAGO / Ricardo Larreina Amador

Nach 8 Spieltagen hat der spanische Zweitligist Burgos gerade einmal 2 Treffer erzielt – und trotzdem sind die Nordspanier noch ungeschlagen. Denn die Defensive rund um Torwart José Antonio Caro, Spitzname Churripi, hat noch keinen einzigen Gegentreffer zugelassen. Sechsmal spielte Burgos 0:0, dazu kamen zwei 1:0-Siege. Damit steht der Keeper kurz vor einem Rekord.

Hält der 28-Jährige seinen Kasten am Samstagabend im Heimspiel gegen Deportivo Alaves mindestens 36 Minuten sauber, übertrifft er die bisherige Bestmarke für einen gegentorlosen Saisonstart. Diese wird vom ehemaligen Barcelona-Goalie Claudio Bravo gehalten, der 2014 nach 8 Spielen und 35 Minuten erstmalig bezwungen wurde.

Schweizer Rekord bei Bürki

In der Super League hält der damalige GC-Goalie Roman Bürki den Rekord für die meisten Spiele in Folge ohne Gegentor. Der Berner liess sich am 6. Oktober 2012 – vor exakt 10 Jahren – nach 660 Minuten und 7 torlosen Spielen von Renato Steffen, damals im Trikot des FC Thun, bezwingen.