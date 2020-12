Als Emil Forsberg kurz nach der Pause das 3:2 für die Gäste aus Leipzig erzielte, war Bayern München seine Tabellenführung virtuell los. Denn mit 3 Punkten hätten die «Bullen» den Serienmeister von der Bundesliga-Spitze verdrängt.

Doch einer hatte etwas dagegen: Thomas Müller. Der Bayern-Evergreen köpfelte in der 75. Minute eine Flanke von Kingsley Coman, der alle 3 Bayern-Tore vorbereitete, zum 3:3 ins Netz. Damit sorgte der Offensivspieler dafür, dass München weiterhin 2 Zähler vor Leipzig liegt.

Action von Beginn weg

Das Topspiel in der Allianz Arena machte seinem Namen von der 1. Minute an alle Ehre. Bereits nach 120 Sekunden spedierte Marcel Sabitzer das Leder an die Latte. Auch in der Folge blieben die Gäste dominant. Die Folge: das verdiente 1:0 von Christopher Nkunku.

Die Bayern drehten die Partie zwar durch Treffer von Jamal Musiala (30.) und Müller (34.), doch Justin Kluivert antwortete prompt mit dem 2:2.

Hinter Bayern (23 Punkte) und Leipzig (21) liegt Dortmund (19) auf Rang 3. Der BVB kam in Frankfurt nicht über ein 1:1 hinaus.