Legende: Seine Zeit in Augsburg neigt sich dem Ende zu Ruben Vargas imago images/kolbert-press

Im Sommer läuft der Vertrag von Ruben Vargas bei Augsburg aus. Wie nun Sportdirektor Marinko Jurendic der Zeitung Augsburger Allgemeinen bestätigte, will der Schweizer Nationalspieler bei den Süddeutschen nicht verlängern.

Wechsel zu Gladbach?

Gemäss kicker geht es aktuell nur noch darum, ob Vargas schon im Winter wechselt, damit die Augsburger noch eine Ablösesumme generieren können. Im Sommer würde der Flügelstürmer dann ablösefrei abziehen.

Gerüchten zufolge sollen Liga-Konkurrent Mönchengladbach und der FC Sevilla Interesse am Innerschweizer zeigen, der in dieser Saison in der Meisterschaft auch wegen einer Bänderverletzung nur 7 Spiele bestritt (3 davon in der Startelf) und noch keinen Skorerpunkt aufweist.

Transfer zu Florenz geplatzt

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Vargas bei Augsburg vor dem Absprung steht. Immer wieder war vom Offensivspieler zu hören, dass er gerne «den nächsten Schritt» machen würde. Letzten Winter wäre ein Wechsel zur AC Fiorentina in die Serie A bereits aufgegleist gewesen, als der 26-Jährige es sich plötzlich anders überlegte.

Da im Sommer die EM stattfand, habe er nichts riskieren wollen. «Wer weiss, ob ich in Florenz sofort gespielt hätte? Es kamen viele Sachen zusammen, und ich habe mir gedacht: ‹Wenn ich so viel überlegen muss, dann ist es nicht das Richtige›», liess sich Vargas damals im kicker zitieren. Dieses Mal wird es spätestens im Sommer kein Zurück mehr geben.

Resultate