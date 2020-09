Legende: Leicht ergrauter Zauberfuss Der Ex-Bremer Diego. imago images

Eine Horrorwoche endete für Werder Bremens einstigen Magier Diego mit einer besorgniserregenden Nachricht. «Ich wurde positiv auf Coronavirus getestet», verkündete der 35-Jährige per Videobotschaft an die Fans seines heutigen Klubs CR Flamengo aus Rio de Janeiro. Der Hals tue weh und die Glieder schmerzten, berichtete der Brasilianer weiter.

Flamengo vermeldete am Sonntagabend insgesamt 6 auf COVID-19 positiv getestete Spieler, die nun am Dienstag beim Libertadores-Cup-Duell gegen Barcelona Guayaquil nicht zur Verfügung stehen. Das von Domenec Torrent trainierte Team war nach der historischen 0:5-Schlappe am vergangenen Donnerstag bei Independiente del Valle in Ecuador geblieben.

Vulkanausbruch in Ecuador

Für den Champion der südamerikanischen Königsklasse kam es am Sonntag aber noch dicker, weil das vorgesehene Training in der Stadt an der Pazifikküste nach Ausbruch des nahe gelegenen Vulkans Sangay wegen Ascheregens abgesagt werden musste.

«Eine unschöne Situation», so Diego, der in Bremen Legendenstatus geniesst und auch für Wolfsburg spielte.