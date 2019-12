Flamengos Finalgegner wird am Mittwochabend (18:25 Uhr) zwischen dem mexikanischen Meister Monterrey und Champions-League-Sieger Liverpool ermittelt. Das Endspiel findet am Samstag um 18:30 Uhr statt. Beide Partien können Sie auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App mitverfolgen.