8 / 10

Legende: Jürgen Klopp (Mainz) – 340 Partien Als Spieler zerriss der polyvalent einsetzbare Klopp nie die ganz grossen Stricke, doch das Herz schlug immer schon für Mainz – und für das Taktische im Fussball. So wechselte er an die Seitenlinie und führte er den FSV 2004 erstmals in die Bundesliga. Imago/Alfred Harder