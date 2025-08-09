 Zum Inhalt springen

Klubs testen fleissig Jashari erhält eine Stunde Auslauf – Sohm trifft bei Debüt

Vor dem Saisonstart in den europäischen Topligen finden zahlreiche Testspiele statt – auch mit Schweizer Beteiligung.

09.08.2025, 22:33

  • Bild 1 von 7. Eine Stunde Auslauf. Bei seinem Debüt im Trikot der AC Milan spielte Ardon Jashari im linken Mittelfeld 60 Minuten, ehe er für Victor Eletu Platz machen musste. Teamkollege Noah Okafor durfte beim 1:1 gegen Leeds United (mit Isaac Schmidt) über die vollen 90 Minuten ran. Der kroatische Routinier Luka Modric kam für die «Rossoneri» nicht zum Einsatz. Bildquelle: Getty Images/Sara Cavallini.
    Ardon Jashari und Noah Okafor.
  • Bild 2 von 7. 1. Spiel, 1. Tor. Bei seinem ersten Auftritt im Fiorentina-Dress hat Simon Sohm sogleich getroffen. Der Zürcher erzielte im Testspiel gegen Manchester United bereits in der 8. Minute das 1:0. Nach einem Eigentor von Robin Gosens ging die Partie ins Elfmeterschiessen, welches die Engländer für sich entschieden. Bildquelle: imago images/ Offside Sports Photography/Daniel Chesterton.
    Simon Sohm.
  • Bild 3 von 7. «Welcome Home David». Eine spezielle Affiche war die Partie im Old Trafford für David de Gea. Der spanische Keeper spielte während 12 Jahren bei Manchester United und kam auf mehr als 500 Pflichtspiele für den Klub. Entsprechend herzlich wurde er von ehemaligen Teamkollegen und Fans empfangen. Bildquelle: imago images/Shutterstock/Matt West.
    David de Gea.
  • Bild 4 von 7. Neuzugänge richten es. Beim 1:0-Testspielsieg von Sunderland in Augsburg sorgten die Neuzugänge für den einzigen Treffer der Partie. Am Ursprung stand ein öffnender Pass von Granit Xhaka. Via Simon Adingra gelangte dieser zu Habib Diarra, der aus knapp 20 m flach ins linke Eck traf. Beide Teams verschossen in der ersten Halbzeit einen Elfmeter, Xhaka spielte durch. Bildquelle: imago images/DiZ-PiX.
    Granit Xhaka.
  • Bild 5 von 7. Jaquez gegen Freuler. Zu diesem Aufeinandertreffen kam es beim 1:0-Sieg von Bologna gegen Stuttgart. Der von Luzern gekommene Schweizer U21-Internationale durfte beim VfB in der Innenverteidigung 80 Minuten ran. Bei Bologna spielte Remo Freuler durch. Bildquelle: imago images/DeFodi Images/Harry Langer.
    Luca Jaquez.
  • Bild 6 von 7. Muheim trifft – ins falsche Tor. Einen unglücklichen Abend erlebte Miro Muheim beim Testspiel seines HSV auf Mallorca. Der Bundesliga-Aufsteiger verlor beim RCD Mallorca nicht nur mit 0:2, der Schweizer zeichnete auch für den 2. Treffer der Spanier verantwortlich. Muheim lupfte den Ball per Kopf über den eigenen Goalie hinweg ins Tor. Bildquelle: Keystone/Eibner.
    Fussballspieler während eines Spiels auf dem Feld.
  • Bild 7 von 7. Eine Verlängerung der besonderen Art. Im Testspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Metz ging es nach 90 Minuten in eine 30-minütige Verlängerung. Enge Kiste also? Mitnichten. Hoffenheim führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 8:0 und so blieb es auch bis zum Schluss. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
    Fussballtorhüter in pinker Ausrüstung versucht, Ball zu fangen.
