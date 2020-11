Legende: Sieg im prestigträchtigen Duell Der FC Bayern München schlägt den BVB auswärts mit 2:1. Keystone

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, Vizemeister gegen Meister: Das war das Duell der besten Defensive (2 Gegentore) und der besten Offensive der Liga (24 erzielte Tore).

10 aller Münchner Tore bisher gehen auf das Konto von Robert Lewandoswki, der nach 24 Minuten in der Dortmunder Arena seinen vermeintlich 11. Liga-Treffer erzielte. Der Pole stand beim Pass von Serge Gnabry aber äusserst knapp im Abseits.

2 Tore kurz vor der Pause

Die Bayern, bis zu diesem Zeitpunkt das bessere Team, mussten nach einer halben Stunde ohne Joshua Kimmich auskommen, der mit einer womöglich schweren Knieverletzung ausgewechselt wurde. Dieser Ausfall führte zu einem kurzen Bruch im Spiel der Gäste und prompt auch zum 0:1-Rückstand durch Marco Reus (45. Minute).

Legende: Schmerzverzerrtes Gesicht Bayerns Joshua Kimmich muss nach einer halben Stunde verletzungsbedingt vom Platz. Keystone

Die Führung für das Team von Lucien Favre hielt allerdings nur knappe 4 Minuten, denn in der Nachspielzeit der 1. Hälfte erzielte David Alaba, dessen Vertragsverhandlungen seit Wochen in München für Unruhe sorgen, den 1:1-Ausgleich durch einen direkten Freistoss. BVB-Goalie Roman Bürki war chancenlos, da Verteidiger Thomas Meunier den Schuss noch leicht abgefälscht hatte.

Lewandowski sorgt für die Führung

Chancenlos war der Schweizer Goalie auch beim nun regulären 11. Saisontreffer von Lewandowski in der 48. Minuten zum 2:1 für die Bayern, nach einer perfekten Flanke von Lucas Hernandez. Mats Hummels hatte den Kopfball noch leicht abgelenkt. Nur wenige Zeigerumdrehungen später wäre Bürki erneut geschlagen gewesen, doch der rechte Pfosten stand Kingsley Comans erstem Saisontreffer im Weg.

Legende: Gewinnt das entscheidende Kopfballduell Robert Lewandowski gegen Mats Hummels kurz vor dem 2:1 für Bayern. Keystone

Die Dortmunder, bei denen Manuel Akanji 90 Minuten durchspielte, erholten sich schnell vom erneuten Gegentreffer und kamen in der Folge durch Reus (68.) und den eingewechselten Thorgan Hazard (70.) zu guten Chancen auf den Ausgleich. Mitten in dieser Druckphase schoss der eingewechselte Leroy Sané das 3:1 für die Gäste in der 80. Minute.

Haalands Anschlusstreffer nützt nichts

Dass Erling Haaland nur 3 Minuten später für den 2:3-Anschlusstreffer sorgte, änderte am Spielausgang letztlich nichts mehr. Der FC Bayern München bleibt mit diesem am Ende verdienten Sieg Tabellenführer der Bundesliga. Dortmund verharrt auf Rang 3 hinter RB Leipzig.