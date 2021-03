Sabitzer erlöst Leipzig in Bielefeld

Marcel Sabitzer sorgte unmittelbar nach der Pause dafür, dass die drückende Überlegenheit Leipzigs in Bielefeld nicht unbelohnt blieb. Über 75 Prozent Ballbesitz wies der Tabellen-Zweite bei der abstiegsgefährdeten Arminia nach Spielschluss aus. Im ersten Durchgang waren es zeitweise sogar über 90 Prozent gewesen.

Aber das Team von Julian Nagelsmann tat sich lange Zeit schwer, gegen den defensiv eingestellten Aufsteiger mit dem Zürcher Cédric Brunner (in der 86. Minute ausgewechselt) Chancen zu kreieren.

Titelrennen bleibt spannend

Dank dem knappen Erfolg rückte RB Leipzig bis auf einen Punkt an Leader Bayern München heran. Der Meister kann am Samstag gegen Stuttgart allerdings wieder vorlegen. Nach der Länderspielpause steht in Leipzig das Gipfeltreffen mit den Bayern auf dem Programm.