Wenn am Samstagabend Liverpool gegen Arsenal spielt, stehen sich in der Premier League die einzigen beiden noch verlustpunktfreien Teams gegenüber. Das bedeutet aber nicht, dass sich die beiden auf Augenhöhe begegnen.

Das sieht auch Unai Emery so. Im Wissen um die geballte Ladung an Offensivpower, die an der Anfield Road auf sein Team zukommen wird, meinte der Arsenal-Coach nach dem Sieg gegen Burnley am vergangenen Wochenende schmunzelnd: «Am liebsten würden wir nie gegen Liverpool spielen.»

Wiedergutmachung angesagt

Für seine Mannschaft sei das Spiel eine grosse Herausforderung und eine gute Gelegenheit, zu zeigen, was sie könne, so Emery weiter. Letzteres misslang Arsenal im Vorjahr deutlich: Ende Dezember kamen die «Gunners» in Liverpool mit 1:5 unter die Räder.

Mustafi und Elneny auf dem Abstellgleis Im Vorfeld der Partie gegen Liverpool soll Unai Emery sowohl Shkodran Mustafi als auch Mohamed Elneny aufgefordert haben, sich vor dem Ende des europäischen Transferfensters am 2. September einen anderen Klub zu suchen. Im aktuellen Arsenal-Team würden die beiden ansonsten nicht über Nebenrollen hinauskommen.

In der Sommerpause hat Emery auch deshalb sein Team auf verschiedenen Positionen umgestellt und Granit Xhaka zum Captain befördert. Nachdem er vergangenes Wochenende noch verletzt gefehlt hat, sollte der Schweizer Nationalspieler rechtzeitig für das Spitzenspiel wieder fit sein.