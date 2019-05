Legende: Glücklos gekämpft Granit Xhaka (l.) und Arsenal. imago images

Will Arsenal in der kommenden Saison Champions League spielen, müssen die «Gunners» wohl die Europa League gewinnen. Nach einem 1:1 gegen Brighton müsste Arsenal (bei Burnley) in der letzten Runde 3 Punkte und 8 Tore auf Tottenham (gegen Everton) aufholen. Aaron Ramsey erlebte so einen traurigen Abschied.

Beim Heim-Remis gegen Brighton fielen beide Treffer vom Penaltypunkt. Nachdem Pierre-Emerick Aubameyang (9.) den Favoriten in Führung gebracht hatte, glich Glenn Murray (61.) aus. Granit Xhaka hatte Solly March zu Fall gebracht. Wie sein Nati-Kollege stand auch Stephan Lichtsteiner in der Startformation, sah ebenfalls Gelb (65.) und wurde genauso nach 77 Minuten ausgewechselt.

«Königsklasse» ohne ManUnited

Gar keine Chance auf die Champions-League-Ränge hat Manchester United. Die «Red Devils» mussten sich bei Absteiger Huddersfield mit einem 1:1 begnügen und können die ersten 4 Tabellenränge nicht mehr erreichen. Chelsea, das Watford 3:0 schlug, kann hingegen nicht mehr aus den «Top Four» verdrängt werden.