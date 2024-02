Jürgen Klopp kam aus dem Staunen nicht heraus. Das Vertrauen in seine Youngster war gezwungenermassen gross – dass sie es aber derart beeindruckend zurückzahlen würden, überraschte auch den Liverpool-Coach: «Ich kann mir nur vorstellen, wie sich diese Woche für sie anfühlen muss», schwärmte Klopp nach dem 3:0 über Southampton im Achtelfinal des FA Cups.

Gemeint waren damit die beiden 18-Jährigen, die den Erfolg fast im Alleingang herausgeschossen hatten. Lewis Koumas machte in seinem allerersten Spiel für die «Reds» kurz vor der Pause den Anfang (44.).

Legende: Stehen derzeit im Mittelpunkt Lewis Koumas und Jayden Danns. Imago/Propaganda Photo

Weil in Hälfte 2 auch noch Koumas' gleichaltriger Stürmerkollege Jayden Danns (73./88.) doppelt traf, sah sich Klopp im Anschluss gezwungen, vor zu grosser medialer Aufmerksamkeit für seine «aussergewöhnlichen Talente» zu warnen: «Es ist in Ordnung heute Nacht, aber ab morgen lasst die Jungs bitte in Ruhe!»

Liverpool, das am Sonntag im Ligapokal den 1. von 4 möglichen Titeln in Klopps Abschiedssaison gesammelt hatte, kämpft derzeit mit heftigen Personalproblemen – kann sich aber auf seine glänzende Jugendarbeit verlassen.