Manchester City will im 1/16-Final des FA-Cup seinen Tottenham-Hotspur-Stadium-Fluch beenden und dort erstmals treffen.

Legende: Hatten im Tottenham Hotspur Stadium stets das Nachsehen ManCity, hier Jack Grealish (Mitte) gegen Oliver Skipp und Heung-Min Son. imago images/Colorsport

Pep Guardiola hat in seinen mittlerweile siebeneinhalb Jahren bei Manchester City alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Im letzten Jahr erfüllte er den Traum der Fans der «Skyblues» und brachte den Champions-League-Titel erstmals in den blauen Teil Manchesters.

Was Guardiola aber noch nicht bejubeln durfte, ist ein Tor seiner Mannschaft im 2019 fertiggestellten Tottenham Hotspur Stadium. Fünf Mal gastierten die «Citizens» bereits im neuen Prunkbau und verliessen ihn stets mit leeren Händen. Mit 0:1, 0:2, 0:2, 0:1 und 0:1 liest sich die Bilanz aus Citys Sicht äusserst mager.

Phillips zu West Ham ausgeliehen Box aufklappen Box zuklappen Vor dem Spiel hat Manchester City bekanntgegeben, dass Kalvin Phillips bis Ende Saison zu West Ham ausgeliehen wird. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der von Trainer Pep Guardiola nur wenig Auslauf erhält, besitzt beim Champions-League-Sieger noch einen weiterlaufenden Vertrag bis 2028.

Nächster Anlauf im FA-Cup

Am Freitagabend bietet sich Manchester City die nächste Chance, diese bescheidene Bilanz aufzupolieren. Guardiolas Mannen gastieren dann im Rahmen des 1/16-Finals bei den «Spurs».

Tottenham im Allgemeinen scheint kein «Angstgegner» Manchester Citys zu sein. Zu Hause konnten die «Skyblues» in diesem Zeitraum sechs von acht Partien für sich entscheiden, nur eine ging verloren.

10:09 Video Archiv: YB muss sich in der Champions League ManCity beugen Aus Sport-Clip vom 25.10.2023. abspielen. Laufzeit 10 Minuten 9 Sekunden.