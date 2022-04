Am Sonntag steigt der Premier-League-Kracher zwischen dem Ersten und dem Zweiten in der Tabelle.

In der Premier League steht am Sonntag um 17:30 Uhr Schweizer Zeit das Spiel der Spiele an. Tabellenführer Manchester City empfängt das zweitplatzierte Liverpool. Gewinnen Pep Guardiolas «Citizens», liegen sie 4 Punkte vor den «Reds». Feiert Liverpool den 11. Liga-Sieg in Folge, übernimmt die Equipe von Jürgen Klopp die Tabellenspitze. Für den Titel kommen längst nur noch diese beiden Top-Teams in Frage.

Klopp und der «Fedal»-Vergleich

Klopp verglich die Rivalität zwischen City und Liverpool mit jener der beiden Tennis-Champions Roger Federer und Rafael Nadal: «Beide profitierten voneinander und würden ohne den jeweils anderen kaum noch spielen.» Lachend fügte der Deutsche an: «Ich bin jetzt nicht unbedingt dankbar, dass City so gut ist. Aber unsere Entwicklung hat das sicher nicht behindert.»

Wer gewinnt das Spitzenspiel? Manchester City siegt Manchester City siegt % Es gibt ein Remis Es gibt ein Remis % Liverpool setzt sich durch Liverpool setzt sich durch % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Ähnlich klingt City-Coach Guardiola: «Wir haben uns gegenseitig gepusht. Und die Teams hinter uns haben realisiert, dass sie mehr machen müssen.» Das erste Liga-Duell in dieser Saison zwischen den beiden Teams hatte im Oktober 2:2 geendet.