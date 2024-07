Legende: Muss seine Prioritäten neu ordnen Martin Schmidt. imago images/Susanne Hübner

Martin Schmidt hat seinen Rücktritt als Sportdirektor bei Bundesligist Mainz 05 erklärt. «Meine persönlichen Lebensumstände in der Schweizer Heimat haben sich aufgrund eines Krankheitsfalls in der Familie kurzfristig verändert, für mich rücken andere Prioritäten in den Vordergrund, die vermehrt meine persönliche Präsenz erfordern», begründete Schmidt seinen Entscheid.

Auch als Trainer in Mainz aktiv

Schmidt, der zwischen 2010 und 2017 zunächst die zweite und dann die erste Mainzer Mannschaft trainierte, will den Rücktritt nicht als Abschied von seinem Herzensklub verstanden wissen. Stattdessen bleibt er Mainz als sportlicher Berater treu. Neuer Sportdirektor wird der ehemalige 05-Profi Niko Bungert.

Schmidt stieg als Fussballer mit Naters aus der 3. Liga bis in die damalige Nationalliga B auf. In der Schweiz trainierte er Raron und die zweite Mannschaft des FC Thun. Karriere machte er in Deutschland als Trainer bei Mainz, Wolfsburg und Augsburg. Vor 4 Jahren kehrte er in die Rheinstadt zurück in der Position des Sportdirektors.