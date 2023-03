Die (vorübergehende?) Absetzung des beliebten Fussball-Moderators Gary Lineker durch die BBC ist am Wochenende zum dominierenden Thema in der britischen Öffentlichkeit geworden.

Moderatoren-Kollegen von Gary Lineker verweigern die Arbeit, Fussball-Spieler boykottieren Interviews, Fans protestieren mit Transparenten und Sprechchören, Politiker senden Unterstützungsbotschaften: Die Solidarität mit dem 62-jährigen Lineker, seit 1999 Moderator der BBC-Fussball-Sendung «Match of the Day», ist enorm.

Die BBC hatte Lineker am Freitag vorübergehend suspendiert, nachdem der als linksliberal bekannte Ex-Nationalspieler – nicht zum ersten Mal – einen regierungskritischen Tweet abgesetzt hatte. Man wolle mit Lineker zunächst über seinen künftigen Auftritt in den sozialen Medien sprechen, begründete die nationale Sendeanstalt ihren Entscheid.

BBC entschuldigt sich für Kurzsendung

«Match of the Day» dauerte am Samstagabend nur 20 Minuten und bestand ausschliesslich aus unmoderierten Spielszenen. Normalerweise dauerte die seit 1964 ausgestrahlte Sendung 90 Minuten und beinhaltet neben Matchberichten ausführliche Analysen. Die BBC entschuldigte sich bei ihren Zuschauerinnen und Zuschauern für die eingeschränkte Berichterstattung.

Während sich Premierminister Rishi Sunak, gegen dessen Asylpolitik sich Linekers Tweet richtete, zurückhaltend gab, sprachen andere politische Führungsfiguren Klartext: «Die Entscheidung, Gary Lineker vom Sender zu nehmen, ist unhaltbar», sagte etwa die schottische First Minister Nicola Sturgeon. Labour-Leader Keir Starmer warf der BBC vor, parteiisch zu sein und vor konservativen Forderungen eingeknickt zu sein.

1 / 3 Legende: Applaus vom Publikum Lineker, der aus Leicester stammt, besuchte am Samstag die Partie Leicester City – Chelsea und wurde von Fans bejubelt. Hier beklatscht er ein Tor des Heimteams, für das er selbst während 7 Jahren auflief. Imago/Shutterstock 2 / 3 Legende: Solidarität von Fussball-Fans Dieser Zuschauer fordert eine Beförderung Linekers in höhere Weihen. Imago/PA Images 3 / 3 Legende: Gegen Rassismus Dieser Fan begrüsst das Einstehen des Fussball-Moderators zugunsten von Asylsuchenden. Imago/PA Images

Wie weiter?

Lineker selbst hat sich noch nicht öffentlich zu seiner Absetzung geäussert. Am Samstag besuchte er die Premier-League-Partie zwischen Leicester City und Chelsea (1:3) und wurde dabei von Fans bejubelt.

BBC-Chef Tim Davie bekundete am Sonntag seinen Willen, den Streit so bald wie möglich beizulegen. «Gary ist ein hervorragender TV-Journalist. Erfolg bedeutet für mich, dass Gary wieder auf Sendung geht», wurde Davie von seinem eigenen Sender zitiert. Details nannte er allerdings nicht. Einen Rücktritt als BBC-Chef schloss er aus.