3 Mal in Folge traf Brentford in der 1. Minute. Am Samstag endete die Serie – weil das Tor erst nach 76 Sekunden fiel.

Legende: Ist Teil des «Blitzstarter»-Teams Brentford Der deutsche Mittelfeldspieler Vitaly Janelt. Imago Images/Shutterstock

Die Premier League gewinnen wird Brentford mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und doch werden die «Bees» die Hauptdarsteller einer der eindrücklichsten Geschichten der Saison 2024/25 sein – beziehungsweise sie sind es schon jetzt. Diese Geschichte könnte den Namen «Blitzstarter» tragen.

Tor fällt 16 Sekunden «zu spät»

22, 23 und 37 Sekunden: So lange dauerte es an den Spieltagen 4, 5 und 6, bis Brentford das 1:0-Führungstor erzielte. In 3 Partien in Serie ein Treffer in der 1. Minute, das war zuvor noch keinem anderen Team in Englands Oberhaus gelungen. Diesen Rekord vermochte der im Vergleich zu den Giganten Arsenal, Chelsea oder Tottenham bescheidene Londoner Klub an diesem Wochenende nicht auszubauen – wegen 16 Sekunden!

Im Heimspiel gegen Wolverhampton war Brentford nach 76 Sekunden und damit «erst» in der 2. Minute ein erstes Mal erfolgreich. Etwas Gutes hatte das Ende der Serie dennoch: Im Gegensatz zu den vorherigen 3 Partien, aus denen trotz frühestmöglicher Führung nur 1 Punkt resultiert hatte, holte Brentford gegen die Wolves immerhin alle 3 Zähler (5:3-Sieg).