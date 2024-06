Über 40 Länderspiele bestritt Emilio Nsue seit 2013. In keinem davon hätte er laut einem Fifa-Urteil spielen dürfen.

Legende: Jubelte am diesjährigen Afrika-Cup oft Emilio Nsue. Imago/Samuello Sports Images Gh

Noch im Januar führte Nsue mit fünf Toren in vier Spielen Äquatorialguinea sensationell in die K.o.-Phase des Afrika-Cups. Nun kommt das vorläufige internationale Aus für den 34-jährigen, in der dritthöchsten spanischen Liga tätigen Stürmer.

Der gebürtige Mallorquiner habe für zahlreiche spanische Nachwuchsauswahlen gespielt, ehe er 2013 die äquatorialguineische Staatsbürgerschaft erhielt, urteilten Fifa-Richter. Somit sei er für das zentralafrikanische Land zu keinem Zeitpunkt spielberechtigt gewesen.

WM-Qualisiege aberkannt

Äquatorialguinea werden nun seine zwei Siege in der WM-Qualifikation 2026 vom vergangenen November aberkannt. Schon im Dezember 2013 hatte die Fifa einen Nationenwechsel Nsues abgelehnt und später zwei Forfait-Niederlagen gegen Äquatorialguinea verhängt.

Trotzdem lief Nsue seither in zahlreichen Qualifikationen und Turnieren für die Afrikaner auf. Warum die Fifa nichts unternahm, geht aus dem Urteil der Richter nicht hervor.