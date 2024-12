Legende: Ab ins Glück Fabian Schär grätscht den Ball zum 3:3 an Caoimhin Kelleher vorbei Imago Images/Mark Cosgrove

Das zuletzt unaufhaltsame Liverpool hat in der Premier League einen leichten Dämpfer hinnehmen müssen. Der unangefochtene Leader liess in Newcastle 2 Punkte liegen. Die «Magpies» gingen zweimal in Führung, doch die «Reds» kamen beide Male zurück und legten dank dem 2. Treffer von Mohamed Salah in der 83. Minute mit 3:2 vor.

Das letzte Wort in einer verrückten Partie gehörte aber Fabian Schär. Der Schweizer Verteidiger grätschte in der 90. Minute eine Flanke von Lewis Hall zum finalen 3:3 in die Maschen. Für den ehemaligen Nati-Akteur war es das 2. Saisontor.

«Citizens» siegen wieder

Manchester City beendete seine miserable Serie nach 7 Spielen ohne Sieg. Das Team von Trainer Pep Guardiola setzte sich zuhause 3:0 gegen Nottingham durch. Bernardo Silva, Kevin de Bruyne und Jérémy Doku trafen für den englischen Meister, bei dem Nati-Verteidiger Manuel Akanji zur Pause ausgewechselt wurde.

Arsenal (2:0 gegen Manchester United) und Chelsea (5:1 bei Southampton) konnten den Rückstand auf Leader Liverpool dank Siegen auf 7 Punkte reduzieren.

