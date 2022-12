Legende: Sprachen sich ebenfalls für eine europäische Super League aus Die sechs Giganten aus der englischen Premier League. IMAGO / PA Images

Die Uefa sieht sich im Kampf gegen die Einführung einer kontinentalen Super League durch ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs vom Donnerstag gestärkt. Laut dem Generalanwalt Athanasios Rantos verstossen die Regeln des Kontinentalverbandes und der Fifa nicht gegen das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union.

Die Super League dürfte zwar ihre eigene Fussball-Liga starten, könnte dann ohne Erlaubnis der beiden Verbände Uefa und Fifa aber nicht mehr parallel an den Wettbewerben der Uefa – wie zum Beispiel der Champions League – teilnehmen, erklärte Rantos in seinen Schlussanträgen in Luxemburg.

Spanier und Italiener geben nicht auf

Im April 2021 hatten zwölf europäische Topklubs die Gründung einer Superliga verkündet. Der Plan wurde nach starken Protesten von Ligen, Verbänden und Fans schnell wieder verworfen. Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona wollen aber weiterhin eine Super League als Konkurrenz zur Champions League der Uefa gründen.