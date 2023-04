Legende: Tritt von der grossen Bühne ab Joaquin. imago images/Pressinphoto

Die 23. Profisaison wird die letzte sein: Betis-Sevilla Legende Joaquin wird seine Laufbahn nach dieser Spielzeit beenden. In einem Video, das der Klub in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, sieht man den ehemaligen spanischen Nationalspieler in der Umkleidekabine sitzen und unter Tränen sagen: «Meine Zeit ist gekommen. Es ist an der Zeit, euch zu sagen, dass dies meine letzte Saison bei Betis ist.»

Joaquin, der mit vollem Namen Joaquin Sanchez Rodriguez heisst und im Juli 42 Jahre alt wird, hat aktuell 480 Partien für Betis bestritten. Bis auf einen Abstecher zur AC Fiorentina von 2013 bis 2015 spielte der Rechtsaussen immer in LaLiga. Neben Sevilla war er auch bei Valencia und Malaga engagiert. Mit bisher 615 Partien in der höchsten spanischen Liga fehlen ihm noch 7 Spiele zum Rekord, den Torhüter Andoni Zubizarreta hält.