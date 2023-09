Aussenverteidiger Kevin Mbabu wird von Fulham erneut ausgeliehen: Dieses Mal wechselt er in die Bundesliga zum FC Augsburg.

Mbabu heuert bei Augsburg an

Legende: Hat einen neuen Arbeitgeber gefunden Kevin Mbabu. Imago/Shutterstock

Wie erwartet spielt Kevin Mbabu auch in dieser Spielzeit nicht für seinen eigentlichen Klub Fulham. Der Aussenverteidiger, der die Rückrunde 2022/23 bei Servette verbracht hatte, wird an den FC Augsburg in die Bundesliga ausgeliehen. Dort trifft er unter anderem auf Nati-Spieler Ruben Vargas.

Der 28-jährige Mbabu wird damit zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Bundesliga spielen. 2019 war er von YB nach Wolfsburg gewechselt, 2022 verliess er Deutschland dann und heuerte auf der Insel bei Fulham an.

Zufrieden mit dem Wechsel

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic, der diesen Sommer vom FC Zürich in die Fuggerstadt kam, sagte über den Wechsel: «Kevin ist ein dynamischer und athletisch starker Aussenverteidiger, dessen Qualitäten auch aus seiner Zeit in der Bundesliga bekannt sind.»

Auch Mbabu zeigte sich zufrieden: «Ich freue mich, nach meiner Zeit in England und der Schweiz zurück nach Deutschland zurückzukehren. Der FC Augsburg ist ein etablierter Bundesligist mit einem jungen Team und einer guten Vision.»