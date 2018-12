Eintracht Frankfurt zittert sich in der 15. Bundesligarunde gegen Bayer Leverkusen zum 2:1-Heimsieg.

RB Leipzig schlägt Mainz 4:1 dank Poulsens und Werners Doppelpack.

Leipzig (Platz 4) und Frankfurt (5) halten sich damit in der Verfolgergruppe von Leader Dortmund.

Frankfurt mit 6 Verwarnungen

Beim Frankfurter Sieg gegen Leverkusen waren mit Danny da Costa und Filip Kostic 2 Spieler erfolgreich (27./57.), die ihr 1. Saisontor erzielten. Karim Bellarabi verkürzte in der 65. Minute auf 1:2.

Zu Punkten, wenn auch im negativen Sinne, wussten die Frankfurter ebenfalls in der Kartenwertung. Gleich 6 Eintracht-Akteure sahen Gelb. Unter den Verwarnten befand sich auch der Captain und Schweizer Gelson Fernandes, der durchspielte.

Werner und Poulsen erzielen 2 Tore

Die Leipziger kamen in Mainz zu einem nie gefährdeten 4:1-Sieg. Besonders fiel das Sturmduo Yussuf Poulsen und Timo Werner auf.

Poulsen war in der Startphase zweimal erfolgreich, Werner erzielte seinen 5. Doppelpack in dieser Saison in der Schlussviertelstunde. Zusammen haben sie in der laufenden Meisterschaft 18 der 28 Leipziger Tore erzielt.