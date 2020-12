Borussia Dortmund zieht im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart einen rabenschwarzen Tag ein und verliert gleich mit 1:5.

Breel Embolo darf Gladbach als Captain aufs Feld führen und trifft sogleich.

Im Tabellenkeller gibt es Siege für Köln und Freiburg.

Bayern München muss sich im Abendspiel gegen Union Berlin mit einem 1:1 begnügen.

Quo vadis, BVB? Im Heimspiel gegen Stuttgart zeigte sich das Team von Lucien Favre von seiner ganz schwachen Seite. Es war Roman Bürki zu verdanken, dass es nach einer halben Stunde nur 0:1 stand. Der Dortmunder Keeper zeigte gleich mehrere Glanzparaden, einzig der Abschluss von Silas Wamangituka fand den Weg ins Tor.

Dank einer herrlichen Einzelleistung von Giovanni Reyna stand es zur Pause gar 1:1, der Schweizer Goalie Gregor Kobel war bei dieser Aktion chancenlos.

Stuttgart mit einem Zwischenspurt

Der BVB machte nach dem Seitenwechsel zwar Druck, lud die Stuttgarter mit eklatanten Abwehrfehlern aber regelrecht zum Toreschiessen ein. Und die Gäste zeigten sich im Abschluss eiskalt: Innert 11 Minuten stellten die Schwaben auf 4:1, in der Nachspielzeit erhöhte Nicolas Gonzalez gar noch auf 5:1.

Dortmund, erneut ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland, war zu keiner Reaktion mehr fähig. Für Favre, der von einer «Katastrophe» sprach, dürfte die Situation damit einmal mehr ungemütlich werden.

Embolo sichert Gladbach einen Punkt

Licht und Schatten gab es aus Schweizer Sicht in Mönchengladbach. Denis Zakarias Ballverlust kurz nach der Halbzeitpause stand am Ursprung des 0:1 gegen Hertha Berlin. Breel Embolo war es, der in der 70. Minute für die «Fohlen» ausgleichen konnte. Der Schweizer führte sein Team als Captain aufs Feld. Yann Sommer wurde bei Gladbach wie zahlreiche andere Akteure geschont.

Im Tabellenkeller kassierte Mainz eine empfindliche 0:1-Niederlage gegen Köln. Freiburg gewann gegen Bielefeld mit 2:0.